Жители Заозёрска в очередной раз остались без горячей воды и отопления

19 Февраля 2018 года, 17:16

ЗАОЗЁРСК/ 19 фераля/ БИ-ПОРТ — В Заозёрске произошла очередная коммунальная авария. Жители города рассказали редакции «Би-порта», что у них уже несколько часов отсутствуют горячая вода и теплоснабжение. В коммунальных службах ситуацию пояснить не смогли. В администрации Заозёрска агентству сообщили, что на тепловой сети произошёл прорыв.

«Отключение связано с повреждением тепловой сети. Оно сейчас устраняется. Земляные работы сейчас только начинаются, когда ликвидируем аварию – неизвестно, но пока не сделаем, никто домой не уйдет», - рассказал собеседник «Би-порта».

Коммунальные аварии за последнее время стали обыденностью для Заозёрска. Последняя такая произошла 18 февраля — без горячей воды и отопления тогда остались семь жилых домов, в которых проживает более 840 человек, и три социально-значимых объекта.

Ранее губернатор Мурманской области Марина Ковтун жёстко раскритиковала главу администрации Заозёрска Валерия Урошлева за то, что не контролирует ситуацию с теплоснабжением города. Поводом для критики послужила работоспособность котельной, которая рисковала остаться без мазута.