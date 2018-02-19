Ученым в Мурманской области предложили неполную ставку

19 Февраля 2018 года, 17:35

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 февраля/ БИ-ПОРТ – Научные сотрудники Полярного геофизического института опубликовали письмо, в котором руководство учреждения предлагает им согласиться на уменьшение ставки под угрозой сокращения штатов. В письме указано, что Майские указы президента требуют повышения зарплаты до 200%. Выделенного институту бюджета для повышения оклада не хватает.

По этой причине администрация института принуждает научных сотрудников написать заявление с просьбой перевести их на 0,85 (или менее) ставки. Если сотрудники не согласятся, уменьшат штат научных сотрудников. Руководство обещает, что пока такая смена рабочих условий продлится полгода.

«Число таких ставок с дополнительной работой ограничено 9 единицами (то есть 18 сотрудников должны написать заявление на их перевод на 0, 5 ставки, либо 13 – на 0,7 либо 33 – на 0,8 и 8 – на 0,5 [...] Если же в недельный срок эти ставки не будут заполнены, то администрация вынуждена будет пойти на вариант повышения эффективности работы с уменьшением штата до необходимого уровня», - написано в письме.

Ранее «Би-порт» сообщал о решении Конституционного Суда о судьбе МРОТ и северных надбавок. Также сообщалось о законе о повышении минимального размера оплаты труда, подписанном Владимиром Путиным.