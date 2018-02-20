В «МЭС» объяснили причины взятого под гарантии правительства кредита

20 Февраля 2018 года, 13:05

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 февраля/ БИ-ПОРТ — Государственная гарантия АО «МЭС» правительством Мурманской области предоставляется ежегодно. Эти средства необходимы для того, чтобы у компании была возможность закупать топливо и стабильно работать в разгар зимы. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе предприятия.

«Тепло в дома должно поступать сегодня, однако расплачиваться за него жители будут поэтапно в течение всего года. Такая схема расчетов принята на региональном уровне и позволяет снизить нагрузку на семейные бюджеты, в то время как в бюджете ресурсника образуется на несколько месяцев кассовый разрыв», - говорится в сообщении.

Таким образом, чтобы обеспечить более сорока котельных топливом, которого требуется в год порядка 380 тысяч тонн, АО «МЭС» кредитуется в коммерческих банках и рассчитывается с ними осенью.