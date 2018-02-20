Ксения Собчак приедет в Мурманск

20 Февраля 2018 года, 13:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 февраля/ БИ-ПОРТ — Зарегистрированный кандидат в президенты России Ксения Собчак намерена 23 февраля приехать в Мурманск. Об этом «Би-порту» сообщили в штабе Собчак.

«Ксения Собчак 23 февраля прибудет в Мурманск, и также у нее будет встреча в закрытом городе Североморске», - сообщили агентству.

Планируют ли другие кандидаты в президенты посетить Мурманск, неизвестно.

В сентябре в Мурманск приезжал Алексей Навальный. Он провёл в центре города встречу с жителями и гостями областного центра.

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов