Ксения Собчак приедет в Мурманск

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 февраля/ БИ-ПОРТ — Зарегистрированный кандидат в президенты России Ксения Собчак намерена 23 февраля приехать в Мурманск. Об этом «Би-порту» сообщили в штабе Собчак.
«Ксения Собчак 23 февраля прибудет в Мурманск, и также у нее будет встреча в закрытом городе Североморске», - сообщили агентству.
Планируют ли другие кандидаты в президенты посетить Мурманск, неизвестно.
В сентябре в Мурманск приезжал Алексей Навальный. Он провёл в центре города встречу с жителями и гостями областного центра.
Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов