Здравоохранение и школы: что обсуждали Александр Беглов и Марина Ковтун

20 Февраля 2018 года, 14:10

МУРМАНСК/ 20 февраля/ БИ-ПОРТ — В Мурманске состоялась рабочая встреча полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александра Беглова с губернатором Мариной Ковтун. Главной темой встречи стало исполнение «майских» указов президента и стратегических инициатив главы государства.

Александр Беглов обратил внимание на необходимость поступательной ликвидации второй смены в школах. Для реализации этой задачи при поддержке федерального бюджета в Североморске будет построена новая школа на 1200 мест. Доступность детских садов для детей в возрасте от трех до семи лет в регионе составляет 100%. Есть нехватка мест в ясельных группах, но предполагается, что полностью проблема будет решена к 2020 году.

Отдельно в ходе встречи Александром Бегловым были затронуты вопросы организации здравоохранения в Мурманской области. Он отметил необходимость развития сети ФАПов для оказания помощи жителям отдалённых населенных пунктов.

Кроме того, Александр Беглов в качестве приоритета выделил безаварийное прохождение отопительного сезона и надежное жизнеобеспечение региона.

Ранее «Би-порт» сообщал, что в результате аварии на трубопроводе без отопления и горячей воды остались жители Заозёрска. Происходит подобное не первый раз.