Добросовестные покупатели квартир смогут вернуть деньги до задержания мошенников

РОССИЯ/ 20 февраля/ БИ-ПОРТ – Покупатели незаконно перепроданных квартир, лишенные права собственности на жилье, смогут получить компенсацию от государства до поимки злоумышленников, пишут «Известия».
Соответствующие поправки в Гражданский кодекс России и закон «О государственной регистрации недвижимости» готовит комитет по государственному строительству и законодательству Государственной думы.
Комитет дорабатывает ко второму чтению два законопроекта. Первый предусматривает выплату компенсаций граждан, зарегистрировавших право собственности на жилье, но потерявших его. Второй законопроект касается объектов, принадлежавших ранее государству, региону или муниципалитету. Он запрещает отбирать у добросовестных покупателей недвижимость, которая незаконно перестала быть госсобственностью и попала к ним в результате перепродаж.