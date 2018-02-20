Швеция готова ввести войска в Украину

20 Февраля 2018 года, 14:53

МИР/ 20 февраля/ БИ-ПОРТ – Швеция планирует ввести войска на восток Украины для содействия миротворческой миссии ООН, рассказал министр обороны страны Петер Хультквист в интервью «Шведскому радио».

«Это очень сложная задача. Чтобы найти решение, которое примут стороны, мы должны позитивно ко всему относиться», - отвечает на вопрос «Шведского радио» о реализации планов операции министр обороны Швеции. Также Петер Хультквист не хочет делать поспешных выводов об исходе планируемой операции: «Нет, я не хочу загадывать, как операция будет разработана. Потому что сейчас мы не там».

По сообщению РИА Новостей, Белоруссия также изъявила желание отправить миротворцев в Донбасс. Ранее Владимир Путин говорил об отправке миротворцев ООН на восток Украины. Президент отметил, что помощь нужно оказывать не только в обеспечении безопасности сотрудников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В Кремле сообщали, что в решении вопроса о размещении миротворцев должны принимать участие и представители непризнанных республик.

Фото: Pontus Lundahl/TT, Henrik Montgomery/TT