В Кольской ГМК готовится к запуску новое производство

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | Telegram | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравилаО редакции
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
«Би-порт» – на пьедестале почёта в спортивном состязании среди мурманских СМИ «Би-порт» – на пьедестале почёта в спортивном состязании среди мурманских СМИ
Викторина к 95-летию гражданской авиации России: участвуй и побеждай Викторина к 95-летию гражданской авиации России: участвуй и побеждай
«Отдам мужа в хорошие руки». 28 февраля, Мурманский драмтеатр «Отдам мужа в хорошие руки». 28 февраля, Мурманский драмтеатр
Антискользящее покрытие для входных групп, лестниц и пандусов Антискользящее покрытие для входных групп, лестниц и пандусов
Сергей Жилин с концертной программой «Рояль – король джаза» Сергей Жилин с концертной программой «Рояль – король джаза»
 
 

Видеоновости16+

Счастливчики станут пионерами. В Мурманске откроется первый частный детский сад
 
 
 
 

Курсы валют 20.02.18

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
78,9602
-0,6587
1 USD
Доллар США
56,3438
-0,0116
1 EUR
Евро
69,9001
-0,7470
10 NOK
Норвежских крон
72,3944
-0,5047
10 SEK
Шведских крон
70,6753
-0,5858
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-13°
2.3 м/с
давление 768.8 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

29 Декабря 2017, 12:30
29 Декабря 2017, 12:00
31 Августа 2017, 00:09
24 Августа 2017, 16:15
27 Декабря 2016, 14:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Збигнев Грутковски
Збигнев Грутковски:

Збигнев Грутковски – директор по развитию компании TeleTrade в Европе. Збигнев больше 10 лет работает в сфере финансов. В его послужном списке работа в одном из крупнейших инвестиционных банков. Он эксперт по банковским продуктам, брокерскому обслуживанию. Он рассказал нам в своём интервью о TeleTrade, о клиентах компании в Польше и о себе

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

Оксана Терехова
Оксана Терехова:

Как разобраться в этих технологиях и какие из них применимы для мурманских компаний? Об этом «Би-порту» рассказала директор регионального филиала МТС Оксана Терехова

Дмитрий Куликовский
Дмитрий Куликовский:

Топливные компании постоянно повышают качество предоставляемых услуг и продукции, внедряют новые технологии в производство и развивают клиентский сервис. Об этом и многом другом рассказывает Дмитрий Куликовский, директор департамента топлива и логистики ООО «Сёркл Кей Россия», представленного сетью АЗС Statoil

Артемий Лапполайнен
Артемий Лапполайнен:

Компьютерный бизнес, несмотря на кризис, продолжает динамично развиваться и оставаться одной из высоко конкурентных сфер экономики. Не является исключением и ситуация, сложившаяся на этом рынке в Мурманской области. О стратегии планирования и развития компании «Альфа» рассказал руководитель отдела корпоративных продаж Артемий Лапполайнен

 
 
 
 

Выбор редакции

В Североморске пройдут мероприятия в честь Дня защитника Отечества
20 Февраля 2018, 16:25
В Североморске пройдут мероприятия в честь Дня защитника Отечества
Первая снежная галерея ледяных скульптур — в Апатитах
20 Февраля 2018, 16:17
Первая снежная галерея ледяных скульптур — в Апатитах
Средний размер социальной пенсии увеличился больше чем на 200 рублей
20 Февраля 2018, 15:14
Средний размер социальной пенсии увеличился больше чем на 200 рублей
Добросовестные покупатели квартир смогут вернуть деньги до задержания мошенников
20 Февраля 2018, 14:40
Добросовестные покупатели квартир смогут вернуть деньги до задержания мошенников
 
 
 
 

Самое читаемое

Сауну в Мурманске тушили 14 человек
20 Февраля 2018, 08:50
Покупка бытовой техники за бюджетные деньги обернулась для сотрудницы роддома условным сроком
20 Февраля 2018, 09:49
Власти выступят гарантом по кредиту «Мурманэнергосбыта»
20 Февраля 2018, 10:54
Ксения Собчак приедет в Мурманск
20 Февраля 2018, 13:30
В Мурманске состоялся товарищеский матч по волейболу
20 Февраля 2018, 12:00
Швеция готова ввести войска в Украину
20 Февраля 2018, 14:53
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » В Кольской ГМК готовится к запуску новое производство
 
 
 
 
20 Февраля 2018 года, 16:00

В Кольской ГМК готовится к запуску новое производство


МОНЧЕГОРСК/ 20 февраля/ БИ-ПОРТ - В рафинировочном цехе Кольской ГМК начались пусконаладочные работы на новом технологическом переделе по очистке от свинца пылей цеха. Это один из компонентов стратегического инвестиционного проекта по созданию на предприятии высокоэффективного производства никеля по технологии электроэкстракции.

Технология предполагает отказ от плавки никелевых анодов. Их заменит никелевый порошок, получаемый в трубчатых печах. Стоимость проекта составляет более 20 млрд рублей. Его реализация позволит сократить операционные затраты, повысить качество продукции и значительно снизить воздействие на окружающую среду.

14 2

Для исключения накопления свинца внутри технологической цепочки извлекать этот металл будут из пылей печей кипящего слоя рафцеха, которые задействованы на обжиге никелевого концентрата. Именно на этом переделе свинец вместе с другими веществами улавливается электрофильтрами .

Снижение количества свинца, поступающего с сырьем на дальнейшую переработку в цех электролиза никеля, позволит поддерживать на стабильно высоком уровне качество конкурентоспособного на мировом рынке продукта – электролитного никеля высших марок.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.

У вас есть новости, которые заслуживают внимания? Присылайте их нам!

 
 
 
 
1.
В Апатитах пройдет второй тур Чемпионата и Первенства Мурманской области по лыжным гонкам
2.
Мурманчан предупреждают о гриппе в Финляндии и Швеции
3.
Жителей Зеленоборского могут оставить без жилья
4.
В ряды Юнармии вступят 200 североморских школьников
5.
Кардиостимуляторы будут работать без замены батареек
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...

© ИА «Би-порт» 2005-2018

Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871

Учредитель и издатель (редакция) – ООО «Информационное агентство «Би-порт»

Главный редактор – Городецкий Вячеслав Валерьевич

Адрес редакции: 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 1

Тел.: +7 (8152) 56-78-90

Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com

Содержимое сайта «Би-порт» (www.b-port.com) предназначено для детей старше 16 лет

Все права на материалы, опубликованные на сайте www.b-port.com, принадлежат редакции и/или авторам и охраняются в соответствии с законодательством РФ.

Использование материалов, опубликованных на сайте www.b-port.com допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал www.b-port.com, до или после цитируемого блока.

Полные правила использования материалов сайта для цитирования и иных целей изложены в разделе «Правила»