В Кольской ГМК готовится к запуску новое производство

20 Февраля 2018 года, 16:00

МОНЧЕГОРСК/ 20 февраля/ БИ-ПОРТ - В рафинировочном цехе Кольской ГМК начались пусконаладочные работы на новом технологическом переделе по очистке от свинца пылей цеха. Это один из компонентов стратегического инвестиционного проекта по созданию на предприятии высокоэффективного производства никеля по технологии электроэкстракции.

Технология предполагает отказ от плавки никелевых анодов. Их заменит никелевый порошок, получаемый в трубчатых печах. Стоимость проекта составляет более 20 млрд рублей. Его реализация позволит сократить операционные затраты, повысить качество продукции и значительно снизить воздействие на окружающую среду.

Для исключения накопления свинца внутри технологической цепочки извлекать этот металл будут из пылей печей кипящего слоя рафцеха, которые задействованы на обжиге никелевого концентрата. Именно на этом переделе свинец вместе с другими веществами улавливается электрофильтрами .

Снижение количества свинца, поступающего с сырьем на дальнейшую переработку в цех электролиза никеля, позволит поддерживать на стабильно высоком уровне качество конкурентоспособного на мировом рынке продукта – электролитного никеля высших марок.