Средний размер социальной пенсии увеличился больше чем на 200 рублей

20 Февраля 2018 года, 15:14

РОССИЯ/ 20 февраля/ БИ-ПОРТ – По сообщению ТАСС, минтруд предлагает с 1 апреля 2018 года проиндексировать размеры социальных пенсий на 2,9%. Средний размер такой пенсии составит 9 062 рубля.

«Темп роста прожиточного минимума пенсионера в Российской федерации за 2017 год составил 102,9%. В связи с этим предлагается с 1 апреля 2018 года проиндексировать размеры социальных пенсий на 2,9%», - говорится в пояснительной записке к постановлению правительства РФ.

В результате средний размер социальной пенсии увеличится на 255 рублей и после повышения составит 9062 рубля. Средний размер пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы увеличится соответственно на 378 рублей и на 382 рубля и после повышения составит 13410 и 13556 рублей соответственно, отмечается в документе.

Индексация с 1 апреля 2018 года затронет почти 3,9 млн пенсионеров, из которых около 3,1 млн человек - получатели социальных пенсий. Будут проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащих, членов их семей, пенсии участников Великой Отечественной войны, пенсии граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Кроме того, проиндексируют пенсии граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и пенсии членов их семей, пенсии граждан из числа работников летно-испытательного состава, а также надбавки к пенсии за выслугу лет гражданам из числа космонавтов, размеры повышений, установленных к пенсии граждан из числа космонавтов и членов их семей, работников летно-испытательного состава.