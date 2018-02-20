Авиакомпания «Россия» свяжет Санкт-Петербург и Лондон ежедневным рейсом

20 Февраля 2018 года, 17:13

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 20 февраля/ БИ-ПОРТ – Авиакомпания «Россия» в рамках программы расширения маршрутной сети с перехода на летнее расписание начинает ежедневные полеты в Лондон из Санкт-Петербурга.

Авиакомпания «Россия» расширяет маршрутную сеть открытием нового направления ежедневных перелетов из аэропорта Пулково в лондонский аэропорт Гатвик. Первый рейс из Санкт-Петербурга в Лондон состоится 25 марта, с начала выполнения летней навигации. Перевозки пассажиров по новому направлению будут осуществляться на воздушных судах Airbus А319 в двухклассной компоновке – 8 мест класса Бизнес и 120 мест класса Эконом.

Вылеты из аэропорта Пулково будут выполняться в 14:30 по московскому времени, а из Лондона в 17:10 по местному времени.

Узнать подробности акции и о билетах по самой привлекательной стоимости из Санкт-Петербурга в Лондон можно на сайте, в контакт-центре по телефону 8-800-444-55-55, пунктах собственных продаж «Аэрофлота» и в офисах агентов в России и за рубежом.

Фото: М. Паламарчук