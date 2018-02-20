Мурманские салоны мобильной связи попали в лидеры по посещаемости

20 Февраля 2018 года, 16:30

РОССИЯ/ 20 февраля/ БИ-ПОРТ – Tele2 подводит итоги работы розничной сети в Северо-Западном регионе в 2017 году. Компания открыла новые центры обслуживания абонентов, в том числе в Мурманской области, и увеличила посещаемость фирменных магазинов в 2,5 раза.

Рост посещаемости фирменных салонов Tele2 связан с эффективным применением возможностей диджитализации и использованием Big Data при развитии розничной сети. Компания использует модель, которая позволяет предсказывать уровень посещаемости, что позволяет приоритизировать строительство там, где новый салон Tele2 больше всего нужен клиентам. Наибольший рост посещаемости зафиксирован в салонах Калининградской, Архангельской и Мурманской областей.

В 2017 году новые фирменные салоны заработали в Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Вологде, Кеми, в Гаджиеве, Ковдоре и Алакуртти. Кроме того, оператор увеличил количество мобильных модулей, где посетители могут получить помощь и консультацию специалистов по вопросам мобильной связи. Модули появились в торговых центрах, магазинах, банках и прочих местах шаговой доступности на территории всего Северо-Запада.

Одним из важных проектов 2017 года стало сотрудничество с израильской сетью кофеен Cofix. Партнеры открыли в Санкт-Петербурге две совместные digital-кофейни, где одновременно расположены салоны связи Tele2 и кофейни Cofix. Проект демонстрирует высокую эффективность: трафик в совместных точках продаж более чем в пять раз выше среднего значения по салонам связи, а объем продаж SIM-карт превышает средний показатель на 10%. Салоны нового формата работают на Невском проспекте и Садовой улице, сеть таких салонов планируется развивать.

«Tele2 продолжает развивать фирменную розницу, ориентируясь при этом на повышение ее качества. Мы открываем салоны связи в наиболее удобных для клиентов местах, расширяем ассортимент и запускаем новые услуги. В салоне Tele2 можно быстро и удобно получить посылку из AliExpress, оформить накопительный счет, купить билеты на различные мероприятия, партнером которых стала Tele2, или даже выпить кофе – мы стремимся сделать жизнь абонентов удобнее и дать им больше возможностей в самых разных сферах жизни», – отметила Ирина Третьякова, коммерческий директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2:

В 2017 году Tele2 стала победителем национальной премии Customer eXperience Awards Russia: эксперты Международной Ассоциации специалистов по управлению клиентским опытом присудили компании награду в номинации «Лучший клиентский опыт в розничном бизнесе».