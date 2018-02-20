Гражданин Туниса пытался прорваться в Норвегию

20 Февраля 2018 года, 15:25

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 февраля/ БИ-ПОРТ — В Мурманской области задержан гражданин Туниса, который пытался незаконно пересечь российско-норвежскую границу. Мужчину задержали в 150 метрах за линией инженерно-технических сооружений в Печенгском районе. Об этом «Би-порту» сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Республике Карелия.

Иностранец прибыл в приграничный район Мурманской области с умыслом незаконного пересечения границы на российско-норвежском участке в поисках лучших условий жизни. Однако, осуществить противоправный замысел не удалось. Он был обнаружен пограничниками. Документов, удостоверяющих личность, данный гражданин при себе не имел.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного. Иностранец заключен под стражу.