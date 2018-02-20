Директор никельского магазина задолжал бывшим работникам по зарплате

20 Февраля 2018 года, 15:50

НИКЕЛЬ/ 20 февраля/ БИ-ПОРТ — Директор ООО «Ядвига», осуществляющего свою деятельность в Никеле, попал под уголовное дело. Как сообщили «Би-порту» в прокуратуре Мурманской области, мужчина задолжал своим бывшим работникам по заработной плате. Общая сумма задолженности перед тремя работниками составила более 160 тысяч рублей. В интересах граждан прокуратурой предъявлено 3 исковых заявления в суд.

Следствием установлено, что 28-летний обвиняемый, являясь директором общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего деятельность в сфере торговли продуктами питания, с августа по декабрь 2016 года не выплачивал заработную плату 7 работникам, нарушив тем самым их конституционные права. В ходе расследования, благодаря принятым следствием мерам, обвиняемый в полном объеме погасил перед работниками задолженность в размере более 100 тысяч рублей, сообщили «Би-порту» в Следственном комитете по Мурманской области.

В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокурором Печенгского района. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.