Установлены возможные подозреваемые в разгроме приюта в Мурманске

20 Февраля 2018 года, 16:08

МУРМАНСК/ 20 февраля/ БИ-ПОРТ – Оперативным путем установлены возможные подозреваемые в разгроме приюта для животных, сообщила «Би-порту» инспектор по связям со СМИ УМВД по Мурманску Басти Гусейнова.

«Мы не можем назвать их подозреваемыми или виновными, они – возможные правонарушители, их причастность еще не установлена, – подчеркнула Гусейнова. – Были опрошены все возможные очевидцы, например, жители ближайших домов. Возможные подозреваемые сейчас опрашиваются, прямых доказательств еще нет».

Напомним, приют был разгромлен неизвестными в ночь с 11 на 12 февраля. Были повреждены окна, мебель и медицинское оборудование, около 30 собак сбежали, две были найдены мертвыми. Благодаря мурманчанам все беглецы были отловлены.