Первая снежная галерея ледяных скульптур — в Апатитах

АПАТИТЫ/ 20 февраля/ БИ-ПОРТ — Галерея ледяных скульптур в Апатитах официально включена в Книгу рекордов России как первая снежная галерея ледяных скульптур. Удостоверяющий диплом руководитель «Снежной деревни» получил из рук президента «Агентства ПАРИ» Алексея Свистунова.
«Была серьезна конкуренция - заявки подавались неоднократно. Вы знаете наверняка, что и в Екатеринбурге, например, строились ледяные дворцы, полные ледяных скульптур, в Москве проводился конкурс, на ВДНХ строились ангары для скульптур, но художественной галереи никто не сделал из снега с постоянной экспозицией. И никогда еще не было настоящей тематической выставки», - рассказал Свистунов.