В Североморске пройдут мероприятия в честь Дня защитника Отечества

20 Февраля 2018 года, 16:25

СЕВЕРОМОРСК/ 20 февраля/ БИ-ПОРТ – В Североморске состоятся торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.

23 февраля жители и гости Североморска увидят торжественный подъем Военно-морского флага на кораблях Северного флота, вынос боевых знамен в береговых частях и строевую прогулку частей Североморского гарнизона. Ранее «Би-порт» сообщал о проведении строевого смотра участников военного парада. В преддверии строевой прогулки 23 февраля были проведены тренировки на открытом воздухе. Также в этот день пройдет церемония принятия в ряды «Юнармия» учащихся образовательных учреждений Североморска на кораблях Северного флота.

24 февраля состоится митинг на Приморской площади, возложение венков и цветов к памятнику героям-североморцам – защитникам Заполярья и прохождение исторических взводов и войск Североморского местного гарнизона. После митинга пройдет церемония присвоения катеру «Валерий Федянин» почетного наименования и чемпионат Северной военной хоккейной лиги.

Завершится программа мероприятий 25 февраля военно-исторической реконструкцией боев по разгрому немецко-фашистских войск в заполярье в поселке Сафоново.

Ранее стало известно об исторической технике, которая будет участвовать в параде, посвященном 100-летию образования Рабоче-Крестьянской Красной Армии.