Россиянам ограничили покупки в зарубежных интернет-магазинах

20 Февраля 2018 года, 18:07

РОССИЯ/ 20 февраля/ БИ-ПОРТ – Каждая покупка россиян в зарубежных интернет-магазинах стоимостью от 500 евро с 2019 года и от 200 евро с 2020 года будет облагаться пошлиной по ставке 15%. При получении посылки не придется платить деньги, сбор уже будет включен в стоимость товара. Об этом РИА Новости рассказал замминистра финансов Илья Трунин. Он пояснил: с начала года вступил в силу новый Таможенный кодекс. В связи с ним, власти решили, что порог беспошлинного ввода товаров в международных посылках снизится. Замглавы Минфина признал, что это только проект документа, но в министерстве рассчитывают, что он будет принят.

По словам Трунина, в этом году в рамках пилотного проекта выберут уполномоченного оператора, который заключит договор с интернет-площадкой и организует систему уплаты платежей вне зависимости от порога, при этом пошлину будут взимать при покупке товара. Сейчас авиапассажирам можно без оплаты ввести товары на сумму до тысячи евро в месяц, а если стоимость покупок окажется выше, придется заплатить налог в 30%.