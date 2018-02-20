Казахстан переходит на латиницу

20 Февраля 2018 года, 19:00

КАЗАХСТАН/ 20 февраля/ БИ-ПОРТ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о новой версии алфавита казахского языка на основе латинской графики. Переход должен произойти до 2025 года. Ранее Назарбаев подчёркивал, что это решение «ни в коем случае не затрагивает права русскоязычных, русского языка и других языков».

В новом алфавите, утвержденном президентом, будет 32 буквы. Нынешний кириллический алфавит содержит 42 буквы, который используется с 1940 года. До 1920-х годов казахский язык использовал арабское письмо.

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