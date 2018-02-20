Жителей Зеленоборского могут оставить без жилья

20 Февраля 2018 года, 17:20

ЗЕЛЕНОБОРСКИЙ/ 20 февраля/ БИ-ПОРТ — Дома некоторых жителей Зеленоборского могут попасть под снов. На ситуацию пожаловались несколько семей, которые рассказали, что в конце ноября 2017 года они получили листы с предупреждением о расселении и сносе их жилищ. Это делается в рамках программы Обеспечение комфортной среды проживания населения городского поселения Зеленоборский».

Решение о сносе было принято ещё 12 октября 2018 года. Тогда, в соответствии с постановлением правительства Мурманской области, на эти цели посёлку было выделено 23,4 млн рублей. Деньги на снос аварийных домов получили также Кандалакша и Териберка: 9,9 млн рублей и 8,7 млн рублей соответственно. Всего — более 42 млн рублей.

Жители Зеленоборского оказались возмущены, ведь дома, в которых проживают люди, в своём большинстве достаточно ухоженные и находятся стараниями жильцов, в хорошем состоянии, имеются участки для ведения домашнего хозяйства. После вмешательства общественников дело дошло до региональных властей. Комиссия министерства строительства Мурманской области рекомендовала органам местного самоуправления скорректировать перечень подлежащих сносу домов. Один из домов будет подвергнут техническому обследованию с целью определения возможности его дальнейшего использования в качестве жилья.

Фото: Карелия 2000