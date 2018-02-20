В России может появиться министерство новых технологий и виртуальной реальности

20 Февраля 2018 года, 18:40

РОССИЯ/ 20 февраля/ БИ-ПОРТ – Заместитель председателя Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать министерство новых технологий и виртуальной реальности. Письмо с инициативой он направил правительству страны, пишет RT.

Член парламента отметил, что современные технологии сегодня могут использоваться не только в компьютерных играх. Их можно использовать во многих важных отраслях. Рынок технологий виртуальной реальности становится одним из самых перспективных в мире. А создание министерства, по словам Чернышова, поможет стать России передовой страной в этой сфере, улучшить уровень экономики и укрепить благосостояние граждан страны.

«Нельзя упускать подобный шанс и оставаться в стороне от развития технологий, способных совершить революцию в науке и обществе. [...] Виртуальная реальность – это новое пространство человеческих возможностей, способное вывести развитие образования, науки, медицины, промышленности и многого другого на более высокий уровень», - рассказал Борис Чернышов.