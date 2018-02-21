В честь Дня защитника Отечества «Нордавиа» дарит пассажирам праздничную скидку

21 Февраля 2018 года, 12:44

МУРМАНСК/ 21 февраля/ БИ-ПОРТ – Авиакомпания «Нордавиа – региональные авиалинии» в честь приближающегося 23 февраля дарит пассажирам праздничную скидку.

В честь Дня защитника Отечества авиаперевозчик дарит всем пассажирам праздничную скидку. Для получения скидки необходимо совершить покупку авиабилета на сайте авиакомпании www.nordavia.ru, указать промокод FEB23 и получить скидку до 23% от тарифа. Скидка 23% предоставляется от тарифа группы «Базовый», 10% - от тарифов групп «Лайт» и «Стандарт».

Период продажи: с 21 по 23 февраля 2018 года включительно.