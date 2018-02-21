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Жизнь в Мурманске


Сари
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Збигнев Грутковски
Збигнев Грутковски:

Збигнев Грутковски – директор по развитию компании TeleTrade в Европе. Збигнев больше 10 лет работает в сфере финансов. В его послужном списке работа в одном из крупнейших инвестиционных банков. Он эксперт по банковским продуктам, брокерскому обслуживанию. Он рассказал нам в своём интервью о TeleTrade, о клиентах компании в Польше и о себе

Марина Ковтун
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Артемий Лапполайнен
Артемий Лапполайнен:

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Главная » НОВОСТИ » В честь Дня защитника Отечества «Нордавиа» дарит пассажирам праздничную скидку
 
 
 
 
21 Февраля 2018 года, 12:44

В честь Дня защитника Отечества «Нордавиа» дарит пассажирам праздничную скидку

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МУРМАНСК/ 21 февраля/ БИ-ПОРТ – Авиакомпания «Нордавиа – региональные авиалинии» в честь приближающегося 23 февраля дарит пассажирам праздничную скидку.

В честь Дня защитника Отечества авиаперевозчик дарит всем пассажирам праздничную скидку. Для получения скидки необходимо совершить покупку авиабилета на сайте авиакомпании www.nordavia.ru, указать промокод FEB23 и получить скидку до 23% от тарифа. Скидка 23% предоставляется от тарифа группы «Базовый», 10% - от тарифов групп «Лайт» и «Стандарт».

Период продажи: с 21 по 23 февраля 2018 года включительно.

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