В Мурманске отпразднуют День защитника Отечества

МУРМАНСК/ 21 февраля/ БИ-ПОРТ – В рамках фестиваля городской среды «Выходи гулять» 23 и 24 февраля состоятся праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.
23 февраля в 14:00 торжество развернется на площади Пять Углов. Планируется выставка новой военной и специальной техники.
Перед зданием ГДЦ «Арктика» будет организована работа шести игровых площадок: «Камбуз», «45 секунд», «Полоса препятствий», «Метание гранат», «Физическая подготовка» и «Тир».
В 15:00 начнутся схватки «Кубка защитника Отечества – 2018» по историческому фехтованию.
В 15:20 гости праздника смогут увидеть показательное выступление воспитанников клуба каратэ «Рожков Додзе». В 15:30 свое мастерство продемонстрируют участники десантного военно-патриотического клуба «Витязь».
В завершении праздника состоится награждение спортсменов.
24 февраля праздничная программа стартует в 14:00. Место проведения – зона отдыха на Семеновском озере.
АГМ