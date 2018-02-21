Сотрудники ГИМС измерили толщину льда на озере Глубокое

21 Февраля 2018 года, 14:08

МУРМАНСК/ 21 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области продолжаются контрольно-надзорные и профилактические мероприятия на водных объектах. Так, сотрудники Центра ГИМС МЧС России по Мурманской области провели замеры толщины льда на озере Глубокое.

«Сейчас толщина ледового покрытия на озере Глубокое составляет 57 сантиметров, – рассказал Сергей Кочетков, старший государственный инспектор по маломерным судам группы патрульной службы №3 Центра ГИМС МЧС России по Мурманской области. – Такой лед считается безопасным. Рисков никаких нет. На озере Семеновское толщина льда так же в районе 55-70 сантиметров. Следует отметить, что подобные замеры мы производим регулярно, в особенности вблизи жилых домов и учебных заведений».

Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России по Мурманской области обращает внимание всех любителей зимней рыбалки на необходимость соблюдения меры предосторожности на водоемах в период резкого повышения температуры воздуха. Кроме того, необходимо усилить контроль над детьми и провести с ними дополнительные беседы об опасности выхода на лед.