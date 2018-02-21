В Кировске сгорела квартира

21 Февраля 2018 года, 15:19

КИРОВСК/ 21 февраля/ БИ-ПОРТ — Сегодня днём в Кировске произошло возгорание в квартире жилого дома. Сообщение о пожаре на улице Ленина, 37, поступило в МЧС в 11:13.

«В результате пожара: квартира обгорела по всей площади, вся мебель повреждена огнем; в соседних квартирах закопчены коридор и входная дверь», - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

По словам очевидцев, из квартиры госпитализирован мужчина, который вёл асоциальный образ жизни.

На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение: 6 человек личного состава и 3 единицы техники. Причины пожара устанавливаются.