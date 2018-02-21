Вейпы можно будет рекламировать в прессе и интернете

21 Февраля 2018 года, 19:11

РОССИЯ/ 21 февраля/ БИ-ПОРТ – Министерство промышленности и торговли разработало законопроект, разрешающий рекламу и продвижение вейпов в местах их продажи, газетах, журналах и интернете.

В пресс-службе Минпромторга «Известиям» сообщили, что результаты исследований, подтверждающие наличие либо отсутствие вреда здоровью «в случае использования инновационной никотиносодержащей продукции, отсутствуют».

По мнению министерства, рекламу можно размещать на вывесках в местах продажи. В ней не должно быть обращений к некурящим, к детям и подросткам. Запрет на продвижение вейпов в интернете также не предусмотрен.

Запрещена будет наружная реклама вейпов, реклама по ТВ и радио, на первых и последних полосах газет и журналов (полный запрет — в прессе для несовершеннолетних), в общественном транспорте, в детских, образовательных, медицинских организациях, театрах, цирках, музеях, домах и дворцах культуры, концертных и выставочных залах, библиотеках, лекториях, планетариях и на объектах спорта.

В Министерстве здравоохранения, однако, считают, что ограничения для электронных и обычных сигарет должны быть тождественны.

Фото: static.life.ru