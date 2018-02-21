В Коле состоится традиционное Объединенное офицерское Собрание

21 Февраля 2018 года, 16:27

КОЛА/ 21 февраля/ БИ-ПОРТ – В Кольском районном Центре культуры 22 февраля в 18:00 состоится Объединенное офицерское Собрание Кольского района.

Традиционно мероприятие проводится в канун Дня защитника Отечества с целью возрождения традиции русской армии.

Исторически Офицерские собрания предназначены для сплочения коллектива офицеров, их воспитания в духе преданности Отечеству, верности воинскому долгу и боевым традициям, укрепления войскового товарищества, решения проблем, возникающих у офицеров и членов их семей.

Особое внимание на офицерском собрании – молодым офицерам. Это тоже давняя традиция русской армии, когда старшие и младшие чины имели возможность общаться в неформальной обстановке.

На праздник приглашены воины разных поколений, разных родов войск, рангов, командиры войсковых частей, руководители силовых структур с супругами.