В Мурманске построят соборную мечеть

21 Февраля 2018 года, 17:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманске 16 февраля состоялось расширенное заседание комиссии Общественной палаты Мурманской области по экономическим, экологическим, правовым вопросам совместно с тематической рабочей группой по обеспечению межнационального согласия.

Среди рассмотренных на заседании вопросов – инициатива строительства соборной мечети. С презентацией о ней выступил председатель местной религиозной организации мусульман города Мурманска Раил Биккиняев. Участники заседания отметили, что при строительстве мечети необходимо учесть мнение мурманчан.

«Сомнений нет, мечеть должна быть, Как она будет выглядеть? Как будет вписана в окружающую среду? Все эти вопросы мусульманская община должна решить совместно с жителями города. Общественная палата Мурманской области готова стать площадкой для общественного обсуждения», – отметил секретарь Общественной палаты Юрий Мананков.