На общественных слушаниях обсудили морской торговый порт «Лавна»

21 Февраля 2018 года, 16:37

КОЛА/ 21 февраля/ БИ-ПОРТ – В Межпоселенческой библиотеке Кольского района вчера прошли общественные обсуждения по материалам оценки воздействия на окружающую природную среду по проектной документации «Комплекс перегрузки угля «Лавна» в Морском порту Мурманск».

Цель общественных слушаний – изучение общественного мнения и выявление возможного негативного влияния деятельности на окружающую среду и здоровье населения Кольского района, а также принятия мер по устранению влияния, если оно будет обнаружено.

Напомним, в районе устья реки Лавна, между населенными пунктами Мишуково и Междуречье, планируется построить специализированный угольный порт мощностью 18 млн тонн в год. Его строительство реализуется в составе комплексного инвестиционного проекта развития Мурманского транспортного узла. В сентябре государственная транспортная лизинговая компания объявила о поиске стратегического инвестора для участия в проекте строительства угольного терминала.