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Жизнь в Мурманске


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Збигнев Грутковски:

Збигнев Грутковски – директор по развитию компании TeleTrade в Европе. Збигнев больше 10 лет работает в сфере финансов. В его послужном списке работа в одном из крупнейших инвестиционных банков. Он эксперт по банковским продуктам, брокерскому обслуживанию. Он рассказал нам в своём интервью о TeleTrade, о клиентах компании в Польше и о себе

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Артемий Лапполайнен:

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Главная » НОВОСТИ » На общественных слушаниях обсудили морской торговый порт «Лавна»
 
 
 
 
21 Февраля 2018 года, 16:37

На общественных слушаниях обсудили морской торговый порт «Лавна»


КОЛА/ 21 февраля/ БИ-ПОРТ – В Межпоселенческой библиотеке Кольского района вчера прошли общественные обсуждения по материалам оценки воздействия на окружающую природную среду по проектной документации «Комплекс перегрузки угля «Лавна» в Морском порту Мурманск».

Цель общественных слушаний – изучение общественного мнения и выявление возможного негативного влияния деятельности на окружающую среду и здоровье населения Кольского района, а также принятия мер по устранению влияния, если оно будет обнаружено.

Напомним, в районе устья реки Лавна, между населенными пунктами Мишуково и Междуречье, планируется построить специализированный угольный порт мощностью 18 млн тонн в год. Его строительство реализуется в составе комплексного инвестиционного проекта развития Мурманского транспортного узла. В сентябре государственная транспортная лизинговая компания объявила о поиске стратегического инвестора для участия в проекте строительства угольного терминала.

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  • мало нам угля, еще присыпать хотят.
  • а что там анализировать. он же типо "далеко от города", там наверно даже париться не будут... а ведь уголь будет лететь в район Росты, как пить дать. Тут будет просто жесть с экологией, если защита не будет на порядок выше, чем в центре города.
 
 
 
 
 
 
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