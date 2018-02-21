В Мурманской области нашли финансовых нарушений на 22 млн рублей

21 Февраля 2018 года, 16:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 февраля/ БИ-ПОРТ – Сегодня состоялось заседание правительства Мурманской области, которое провела Марина Ковтун. Об отчете работы комитета государственного и финансового контроля региона рассказал председатель комитета Вячеслав Монастырский.

«Объем проверенных комитетом в 2017 году средств областного бюджета более чем в два раза превысил суммарный объем 2015-2016 годов и составил 4,6 млрд рублей, сумма выявленных финансовых нарушений составила почти 22 млн рублей, предъявлено к возмещению в областной бюджет средств на сумму более четырех миллионов», – сообщил Вячеслав Монастырский. В докладе глава ведомства отметил, что с 2015 по 2017 годы комитетом было проведено 254 контрольных мероприятия, проверены 286 юридических лиц.

«За нарушения бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок, выявленные в ходе проведения контрольных мероприятий в 2017 году, комитетом привлечены к административной ответственности 95 должностных лиц, наложено штрафов на сумму около 1,4 млн руб.», – отметил он. По словам председателя, в сфере контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок в минувшем году проведено 60 контрольных мероприятий, выявлено 772 нарушения, что превышает аналогичные показатели 2015-2016 годов.