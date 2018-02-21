Коренным народам Кольского полуострова предоставят льготы для ловли лосося

21 Февраля 2018 года, 18:00

МУРМАНСК/ 21 февраля/ БИ-ПОРТ – 20 февраля состоялась встреча членов Саамского собрания Самь Соббар с представителями Министерства рыбного и сельского хозяйства Мурманской области. Главный вопрос встречи – предоставление льготных путевок коренным народам севера в регионе для ловли атлантического лосося.

Министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Андрей Иванов рассказал о льготах для рыбной ловли на 2017 год. В прошлом году путевки представителям народов Заполярья были выданы пользователями рыбопромысловых участков Мурманского филиала ФГБУ «Главрыбвод, ООО «Мурмантурист», СПК РК «Всходы коммунизма» и ЗАО «Серебро Поноя».

Планы по этому вопросу на 2018 год будут известны после определения объемов и условий вылова лосося. Также на встрече обсуждались проблемы отдельных представителей коренного народа при осуществлении права на рыболовство, охрана нерестовых рек и другое.Представители Саамского собрания Самь Соббар рассказали об ухудшении состояния водоемов после визитов туристов.