В Кандалакше представлены проекты благоустройства общественных зон

21 Февраля 2018 года, 17:35

КАНДАЛАКША/ 21 февраля/ БИ-ПОРТ - В Кандалакше состоялась стратегическая сессия по реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». В ходе встречи были презентованы дизайн-проекты благоустройства общественных зон, которые будут вынесены на рейтинговое голосование.

С 9 января по 9 февраля на территории муниципалитета проходил сбор предложений от граждан. Всего за месяц в адрес администрации поступило 512 листов предложений, по результатам обработки которых в перечень объектов благоустройства на 2018 год будут включены четыре общественные зоны: центральная площадь (2-й этап – мощение плиткой, замена бордюра); центральная площадь (4-й этап – создание островка безопасности около гостиницы «Беломорье», тротуара); сквер возле городской администрации; Кировская аллея и сквер возле ДК «Металлург».

Теперь 18 марта жителям Кандалакши предстоит выбрать из них две или три территории (в зависимости от стоимости проекта), которые будут благоустраиваться уже в 2018 году. По каждой из общественных территорий специалисты подготовили дизайн-проекты, которые были представлены собравшимся на обсуждение.

Кандалакша также будет участвовать во всероссийском конкурсе по благоустройству общественных территорий малых городов и исторических поселений. В случае победы муниципальное образование имеет шанс получить дополнительное финансирование из федерального бюджета на дальнейшее благоустройство.