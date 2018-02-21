С 2014 по 2017 год в Россию переехало более 600 тысяч украинцев

21 Февраля 2018 года, 19:50

РОССИЯ/ 21 февраля/ БИ-ПОРТ – Украина лидирует по показателю международной миграции в России с 2014 года. По данным Росстата, с 2014 по 2017 год общее число прибывших в Россию украинцев составило 638,2 тысяч человек, причем речь идет именно о долгосрочной миграции.

Первое место Украина занимает и по уровню миграционного прироста (абсолютная разница между числом прибывших на определенную территорию и покинувших ее за определенное время). Миграционный прирост населения России за счет украинцев за 2014–2017 годы составил около 400 тысяч человек. Самые высокие показатели были в 2015 и 2016 годах (146,1 и 118,8 тысяч человек).

Рост миграции связан в первую очередь с вооруженным конфликтом на востоке страны. К отъезду местное население подталкивают и социально-экономические проблемы. Кроме того, росту миграции способствует и политическая нестабильность.

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