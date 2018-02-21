На Ямале потеряли контейнер с цезием

21 Февраля 2018 года, 20:13

ХАНТЫ-МАНСИЙСК/ 21 февраля/ БИ-ПОРТ – По сообщению РИА Новостей, частное предприятие перевозило контейнер с радиоактивным цезием-137 в Ямало-Ненецкий автономный округ. По дороге емкость с веществом потерялась. Водитель проезжавшей мимо машины подобрал ее. Неповрежденный контейнер был передан хозяину. Об этом РИА Новости сообщил директор регионального природно-ресурсного департамента Владимир Галуза.

«Почему так произошло — сразу сказать нельзя, проводятся проверочные мероприятия», — заявил директор департамента.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел 20 февраля. Поступило сообщение о том, что компания «Ямалпромгеофизика» перевозила данный вид вещества для проведения своих работ, в результате чего он был ими утерян. Транспортировался он в специальном свинцовом контейнере, опасности никакой не представлял.

После обнаружения утери была разослана срочная информация, по оперативным мероприятиям было установлено, что данный контейнер обнаружен водителем проезжающей следом машины, он был им подобран.

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид