В 2017 году в «Колэнерго» поступило 464 заявки на технологическое присоединение

22 Февраля 2018 года, 11:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 февраля/ БИ-ПОРТ - Как сообщил заместитель директора по развитию и реализации услуг Алексей Лебедев, в 2017 году в филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (входит в ПАО «Россети») поступило 464 заявки от потребителей на технологическое присоединение к сети. Из них 98 заявок было подано с использованием он-лайн сервисов.

«К сожалению, некоторые потребители не всегда ответственно подходят к исполнению своих обязательств по договорам технологического присоединения, - прокомментировал Алексей Лебедев. – Это касается, в том числе, выполнения указанных в договоре технических условий и обоснованности величины заявленной мощности».

На 1 января текущего года в филиале «Колэнерго» на исполнении находилось 530 договоров об осуществлении технологического присоединения, из них 119 договоров - с истекшим сроком исполнения, обязательства по которым со стороны ПАО «МРСК Северо-Запада» полностью выполнены, при этом со стороны заявителей работы не проведены.

«В 2017 году в Правила технологического присоединения внесены изменения, ужесточающие ответственность сторон договоров технологического присоединения за неисполнение в срок обязательств», - подчеркнул Алексей Лебедев.

Напомним, на сайте МРСК Северо-Запада» действует интернет-приемная, где можно оформить заявку на технологическое присоединение. Здесь налажена система обратной связи, размещена вся необходимая информация о том, в какой форме можно сообщить сведения о наличии необходимых, в том числе правоустанавливающих документов, оформить заявку на технологическое присоединение, рассчитать стоимость услуги по присоединению к сети.

Аналогичную информацию можно получить и на едином портале электросетевых услуг ПАО «Россети».

Также в МРСК Северо-Запада действует единый телефонный номер для обращений потребителей, в том числе, по вопросам технологического присоединения к сети, подачи заявок на технологическое присоединение: 8-800-333-02-52.