Мурманчанам помогут избавиться от опасных отходов

МУРМАНСК/ 22 февраля/ БИ-ПОРТ – У мурманчан вновь будет возможность избавиться от перегоревших энергосберегающих ламп и старых градусников.
24 февраля администрация Мурманска совместно с ООО «Экопром» проводит акцию по сбору, транспортировке и утилизации ртутьсодержащих отходов.
Акция будет проходить не один день, так что все желающие успеют избавиться от опасных отходов.
Маршрут экомобиля по сбору ртутьсодержащих отходов от населения города:
— район дома №15 по улице Набережной — 10:00;
— на развилке дорог улицы Печенгской и улицы Новосельской — 10:50;
— район пересечения улицы Фурманова и улицы Пархоменко — 11:30;
— площадка между домом №130а по проспекту Кольскому и №5 по проезду Ледокольному — 12:20;
— у АЗС по ул. Огни Мурманска.
Стоянка на местах сбора ртутьсодержащего мусора будет составлять 30 минут.
Ртутьсодержащие отходы запрещено выбрасывать в мусорные контейнеры, а также сливать ртуть в канализацию, сжигать загрязненную ртутью тару.