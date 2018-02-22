Россия заняла 135 место в рейтинге коррупции

22 Февраля 2018 года, 12:14

МИР/ 22 февраля/ БИ-ПОРТ – По сообщению РБК, Россия и Гондурас поделили 135-е место в индексе коррупции Transparency International.

Россия заняла 135-е место из 180, поделив эту строчку с Парагваем и Киргизией.

В прошлом году Россия набрала 29 баллов из 100. По результатам исследований организации столько же баллов набрали Доминиканская Республика, Гондурас, Киргизия, Лаос, Мексика, Папуа — Новая Гвинея и Парагвай. Эти государства делят с Россией 135 строку из 180 в рейтинге наименее коррумпированных стран. Рейтинг составила Transparency.

Организация Transparency информирует, что уже третий год подряд Россия набирает 29 баллов. Но положение страны в рейтинге ухудшилось В 2015 году мы занимали 119 строку, в 2016 – 131. Это связано с участием новых государств и переменами в других странах. Первые места в рейтинге традиционно заняли Новая Зеландия (89 баллов), Дания (88 баллов), Финляндия, Норвегия и Швейцария (по 85 баллов).

«Те страны, которые набрали меньше среднего значения — у нас это 43 балла, — это государства, где отсутствуют сами институты, способные гарантировать безопасность от коррупции», — заявил РБК директор российского отделения Transparenсy Антон Поминов.

Громкие суды над бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым, экс-губернаторами Никитой Белых и Александром Хорошавиным не повлияли на мнение экспертов о коррупции в стране. Суровые приговоры, по мнению экспертов организации, «не произвели на респондентов достаточного впечатления, чтобы признать какие-то подвижки в противодействии коррупции».

«Надо разделять неумелые попытки представить борьбу с коррупцией несколькими громкими делами и реальное восприятие коррупции», — сказал общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей Александр Хуруджи.