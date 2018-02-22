Прокуратура требует создать на котельной ЗАТО Заозерск нормативный запас топлива

22 Февраля 2018 года, 13:00

ЗАОЗЕРСК/ 22 февраля/ БИ-ПОРТ – Мурманская прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах провела проверку соблюдения жилищных прав граждан ЗАТО Заозерск.

Установлено, что МУП «Дорожно-транспортное хозяйство» ЗАТО Заозерск, единая теплоснабжающая организация ЗАТО, в нарушение требований законодательства не обеспечила нормативный запас топлива, обеспечивающий бесперебойную подачу теплоносителя в течение отопительного периода. Более того, периодически допускается наличие остатка мазута на котельной менее неснижаемого запаса.

Данные обстоятельства могут повлечь за собой нарушение конституционных, жилищных прав граждан – потребителей коммунальных услуг на благоприятные условия жизни, гарантированные Конституциией, и на предоставление в необходимых объемах коммунальных услуг надлежащего качества.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением об обязании МУП «Дорожно-транспортное хозяйство» создать на котельной нормативный запас топлива. Исковое заявление находится на рассмотрении.

Ранее сообщалось, что топлива на котельной хватит только до 18 февраля, губернатор поручила в кратчайшие сроки разобраться с проблемой. Тем не менее, коммунальные аварии в ЗАТО уже не редкость – горячую воду и отопление отключали 18 и 19 февраля.