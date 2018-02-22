Развестись в загсе можно будет даже при наличии несовершеннолетних детей

22 Февраля 2018 года, 13:17

РОССИЯ/ 22 февраля/ БИ-ПОРТ – Оформить развод даже при наличии несовершеннолетних детей можно будет в органах ЗАГС, но только если у супругов нет спора о разделе имущества и ребенке. Такое предложение обсуждается в судейском сообществе, заявил глава Верховного суда России Вячеслав Лебедев.

Сейчас разводиться через ЗАГС можно, если у супругов нет общих несовершеннолетних детей и имущественных споров, либо если один из супругов признан судом безвестно отсутствующим, недееспособным или приговорен к лишению свободы более чем на три года. В остальных случаях при наличии общих несовершеннолетних детей развод оформляют через суд.

Заместитель секретаря Общественной палаты России Лидия Михеева заявила «Известиям», что в ОП обсудят предложение судей. Она подчеркнула, что соглашения родителей о порядке общения с ребенком, месте его жительства и алиментах обязательно должны пройти предварительную процедуру нотариального удостоверения и, желательно, согласование с органами опеки и попечительства.