Почетные граждане Мурманска обсудили проекты благоустройства

22 Февраля 2018 года, 13:50

МУРМАНСК/ 22 февраля/ БИ-ПОРТ – Сегодня депутаты Совета депутатов Мурманска вместе с почетными гражданами города приняли участие в общественном обсуждении дизайн-проектов общественных территорий, организованном в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Участники встречи посетили пешеходную связь на Семеновском озере и возложили цветы к памятнику стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой отечественной войны.

«У нас существует традиция проводить с нашими почетными гражданами ознакомительные объезды, уже не первый год мы организуем такие экскурсии – ездим и на предприятия, и в учреждения, в парки и скверы, – рассказала заместитель председателя Совета депутатов, куратор проекта «Формирование комфортной городской среды» Тамара Прямикова. – Сегодня мы приехали посмотреть на самое популярное место отдыха мурманчан – набережную Семеновского озера, чтобы обсудить с нашими почетными гражданами изменения, которые произошли в Мурманске за последнее время, выслушать критику – их мнение для нас очень важно».

В 2017 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» был завершен первый этап благоустройства зоны отдыха Семёновского озера с устройством велосипедно-пешеходных дорожек. В этом году на голосование вынесен проект второго этапа благоустройства: согласно дизайн-проекту возле Семеновского озера планируется обустройство дополнительных пешеходных и велодорожек, устройство прогулочной зоны.

19 общественных пространств будут внесены в бюллетени для рейтингового голосования, которое пройдет в Мурманске 18 марта.

Дизайн-проекты размещены на официальном сайте администрации Мурманска в разделе «Формирование комфортной городской среды», познакомит мурманчан с проектами и газета «Вечерний Мурманск». Кроме того, с проектами благоустройства можно ознакомиться в ГДЦ «Арктика» – в городском выставочном зале организована специальная выставка и установлена урна для сбора предложений по дизайн-проектам.

АГМ