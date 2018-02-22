Открытый школьниками арктический остров исследуют гидрографы Северного флота

22 Февраля 2018 года, 14:19

РОССИЯ/ 22 февраля/ БИ-ПОРТ – В конце января 2018 года на XII Всероссийских юношеских чтениях им. С. П. Королева в Самаре стало известно об открытии школьниками из Подмосковья Артемом Макаренко и Валерией Саенко нового острова в Арктике, образовавшегося в результате деградации ледника у архипелага Новая Земля.

«Гидрографическая служба Северного Флота ВМФ России рассмотрела материалы по новому острову Молодежной межрегиональной проектной группы, работающей под руководством компании «РИСКСАТ» при поддержке Роскосмоса, и подтвердила приоритет в открытии нового географического объекта», – отметили в пресс-службе госкорпорации.

Летом 2018 года Гидрографическая служба СФ ВМФ России запланировала экспедицию, в ходе которой продолжатся начатые военными гидрографами в 2015 году исследования островов у ледника Вилькицкий южный. В состав экспедиции войдут и авторы географического открытия – Артем и Валерия.

Для исследования ледников Арктики школьники использовали снимки со спутников «КАНОПУС-В», «Landsat-7/8» и «Sentinel-1/2». По данным мониторинга, остров образовался в декабре 2017 года в результате отступания фронтальной части ледника Вилькицкого и разрушения ледяной перемычки, соединявший остров с ледником.