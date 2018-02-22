Прокуратура Ковдорского района добивается устранения свалки

22 Февраля 2018 года, 14:46

КОВДОРСКИЙ РАЙОН/ 22 февраля/ БИ-ПОРТ – Прокуратура установила, что на территории муниципального образования Ковдорский район расположена несанкционированная свалка отходов и мусора, площадью около 1600 кв. м. Она появилась из-за сноса аварийного жилого дома. От здания осталась небольшая часть фундамента, состоящая из кучи мусора из промышленных и бытовых отходов, строительных материалов.

Судьбу разрушенного здания решает муниципальное унитарное предприятие. Но снос дома осуществляется с 2012 года, договор с подрядчиками продлевается уже 5 лет. Меры по ликвидации свалки не предпринимаются, мусор с загрязненного земельного участка не вывозится. Свалка строительных отходов рядом с жилыми домами создает опасность для населения, нарушает право на благоприятную среду, может стать причиной получения травм.

Прокурор района в Ковдорский районный суд направил заявление о возложении обязанности на администрацию Ковдорского района и муниципального унитарного предприятия устранить несанкционированную свалку строительного мусора.Рассмотрение заявления находится на контроле прокуратуры района.