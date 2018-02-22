Tele2 выяснила музыкальные предпочтения мурманчан

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 февраля/ БИ-ПОРТ – Оператор Tele2 составил хит-парад мелодий услуги «Гудок» среди абонентов Мурманская области в 2017 году. Чаще всего клиенты устанавливали вместо гудка трек «Романс» группы «Пицца».
Также в топ-10 попали композиция «Твои глаза» (Loboda), «Лирика» (Filatov & Karas feat. Masha), Despacito (Luis Fonsi feat. Daddy Yankee), «Киса» (Паша Proorok), «По волнам» (Burito),
Nentori (Beverly Pills Remix от Arilena Ara), «Дни и ночи» (Джигана), «Случайная» (Loboda) и «Номер 1» (ARTIK & Asti).
Абоненты Tele2 могут заменить стандартные гудки на мелодию, выбрав из десятков тысяч популярных композиций в специальном каталоге на сайте gudok.tele2.ru. Абонентская плата за услугу составляет 2,5 рубля в сутки. Кроме того, пользователи могут настроить собственный плейлист, время, день недели проигрывания или обменяться понравившимися композициями с друзьями. Чтобы подключить услугу, достаточно выбрать понравившуюся мелодию по номеру 0550 или в каталоге на сайте gudok.tele2.ru. Каталог хитов регулярно пополняется музыкальными новинками.