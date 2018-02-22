По вине водителей в Мурманской области происходит 83% ДТП

22 Февраля 2018 года, 15:15

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 февраля/ БИ-ПОРТ – Заместитель губернатора Григорий Стратий провёл заседание региональной комиссии по безопасности дорожного движения. На собрании в правительстве Мурманской области присутствовали представители администраций муниципальных образований и общественных организаций. Главными вопросами заседания стали состояние аварийности на транспорте и причины роста количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в январе 2018 года.

Как отметил Григорий Стратий, в начале года произошёл значительный рост дорожно-транспортных происшествий в регионе. В связи с этим нужно определить меры для решения проблем безопасности дорожного движения. Начальник УГИБДД УМВД России по Мурманской области Алексей Тарунин, сообщил, что в 83% всех происшествий на дороге виноваты водители. Основные причины совершения ДТП - выезд на полосу встречного движения, несоблюдение очерёдности проезда, несоответствие скорости конкретным дорожным условиям.

Члены комиссии также подняли вопрос детского дорожно-транспортного травматизма в регионе. По информации Госавтоинспекции, что основными причинами ДТП с участием детей являются нарушения правил дорожного движения водителями. По их вине в 2017 году совершено 71 авария, что составляет 76,3%. Министерство образования и науки Мурманской области продолжит работу по реализации комплекса мер. Главная задача решений министерства – профилактика детского травматизма на дорогах.