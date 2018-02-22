Ростелеком принял участие в Международной конференции «Арктика-2018»

22 Февраля 2018 года, 16:00

МОСКВА/ 22 февраля/ БИ-ПОРТ - 20-21 февраля 2018 года Мурманский филиал ПАО «Ростелеком» принял участие в III Международной конференции «Арктика: шельфовые проекты и устойчивое развитие регионов» («Арктика-2018»). Мероприятие состоялось в Москве на площадке Торгово-промышленной палаты РФ.

На конференции обсуждались вопросы развития федеральных и региональных программ для регионов арктической зоны, инфраструктурные, нефтегазовые и горнорудные проекты, а также перспективы освоения арктического шельфа.

В круглых столах и пленарных сессиях приняли участие директор Мурманского филиала ПАО «Ростелеком» Ольга Шаньгина и директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Мурманского филиала ПАО «Ростелеком» Юлия Бондарович.

В ходе встреч представителями «Ростелекома» были рассмотрены вопросы развития цифровых технологий и телекоммуникационной инфраструктуры в арктическом регионе. Обсуждались инновационные решения по реализации государственной программы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ на период до 2020 года». Также речь шла о современных технологиях управления: «умные города», «умные сети», «умная энергетика». Актуальными в ходе обсуждений были вопросы по хранению и защите информации.

Представляя интересы Мурманского региона, Ольга Шаньгина отметила: «Ростелеком», как IT-оператор направляет свои ресурсы на становление и развитие цифровой экономики России, компания обладает собственной сетью ЦОДов. Мурманская область - один из регионов с высоким проникновением оптических технологий и резервировани

ем магистральных сетей. Все эти аспекты открывают большие перспективы для развития области, привлечения бизнес-сообществ, что является актуальным и важным для опорной Арктической зоны».

За два дня работы в конференции приняли участие более сотни ведущих экспертов из России и стран Европы, в том числе представители ведущих научных, исследовательских, конструкторских и проектных институтов и организаций России, крупнейших российских и международных компаний, работающих в Арктической зоне.