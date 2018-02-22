Вертолёт врезался в дерево в Мурманской области

22 Февраля 2018 года, 16:11

ЛОВОЗЕРСКИЙ РАЙОН/ 22 февраля/ БИ-ПОРТ — В Ловозерском районе вертолет Ми-8 при взлёте врезался в дерево. Об этом сообщили в северо-западной транспортной прокуратуре.

Инцидент произошёл 21 февраля. Вертолёт «Вологодского авиационного предприятия», выполнявший социальный рейс по маршруту Сосновка – Пача –Ловозеро, при взлёте с посадочной площадки Пача столкнулся с отдельно стоящим деревом. На борту воздушного судна находилось восемь пассажиров. В результате происшествия один из них получил травму.

«У вертолета повреждено стекло кабины пилотов и наружная обшивка. После оценки экипажем технического состояния судна полет был продолжен до пункта назначения», - говорится в сообщении ведомства.

На место происшествия выехал Мурманский транспортный прокурор Артур Леденев.