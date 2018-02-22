Социальная гостиница появится в Мурманске

22 Февраля 2018 года, 17:34

МУРМАНСК/ 22 февраля/ БИ-ПОРТ – Комитет имущественных отношений Мурманска выделил помещение для социальной гостиницы на 50 мест, созданием которой занимается организация МРБОО «Наш дом».

Гостиница включает в себя комплекс социальных услуг, которые получит нуждающийся: санитарная обработка, первая медицинская помощь, койко-место, горячее питание, комплект сменных вещей, средства личной гигиены. Обратившимся предоставят психологическую и юридическую помощь, помогут восстановить документы и родственные связи, окажут помощь в получении востребованной профессии (по необходимости). После проведения ряда мероприятий гражданину помогут в трудоустройстве, в поиске и аренде жилья. Помощь оказывается бесплатно.

«Ситуаций, при которых люди оказываются на улице, множество. Мошенничество в сфере недвижимости, от которого страдают выпускники детских домов и наивные доверчивые граждане. Нередко остаются без жилья приезжающие на работу из других регионов россияне, по каким-то причинам не получившие жалование, а также освободившиеся из мест лишения свободы граждане, утратившие своё жильё за время отбывания наказания», – напоминают в организации.

Сейчас в помещении идет ремонт. Требуется помощь мурманчан: нужны строительные материалы, смеси, краски, плитка, саморезы, сантехника и другие строительные материалы в любом количестве.