В Мурманске прошли пожарно-тактические учения

22 Февраля 2018 года, 16:50

МУРМАНСК/ 22 февраля/ БИ-ПОРТ – На территории склада на улице Транспортная прошли тренировочные пожарно-тактические учения с подразделениями Мурманского пожарно-спасательного гарнизона. В рамках учений проверялось, насколько руководящий состав и подразделения гарнизона подготовлены к тушению пожара.

По легенде учений из-за условного короткого замыкания электрической проводки возник не настоящий пожар. Когда прибыли первые пожарные, был организован оперативный штаб ликвидации возгорания. В тушении условного пожара принимали участие пожарные расчеты ПСЧ-4, ПЧ-11, ПСЧ -1, СПСЧ-3, также привлекался штабной автомобиль.