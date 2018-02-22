На очередном заседании Думы обсудят около 30 вопросов

22 Февраля 2018 года, 16:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 февраля/ БИ-ПОРТ – Очередное заседание Совета областной Думы начнется 27 февраля. Планируется обсудить порядка 30 вопросов. Это обновление состава общественной молодежной палаты, проекты законов, программа законопроектной деятельности Думы на 2018 год и другие.

В первом чтении планируется рассмотреть проект закона о дополнительных соглашениях, заключенных между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Мурманской области. Первое чтение пройдут и проекты таких законов, как «О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области «О ставке налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет Мурманской области, для отдельных категорий налогоплательщиков» и ряд других.

Региональные парламентарии обсудят претендентов в будущий состав общественной молодежной палаты при Мурманской областной Думе. Общественный орган будет действовать в течение двух лет. Кроме того, на заседании расскажут о Примерной программе законопроектной деятельности Мурманской областной Думы на 2018 год.