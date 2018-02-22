«РЖД» обеспечит в мае бесплатный проезд ветеранов

22 Февраля 2018 года, 17:55

РОССИЯ/ 22 февраля/ БИ-ПОРТ – В связи с празднованием 73-й годовщины Победы «РЖД» предоставит бесплатный проезд в мае инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в вагонах всех классов обслуживания (включая СВ и «Люкс») всех поездов АО «ФПК», курсирующих во внутрироссийском сообщении, а также в вагонах высокоскоростных поездов «Сапсан».

С каждым инвалидом и участником Великой Отечественной войны бесплатно может проследовать один сопровождающий. Акция будет действовать в течение всего мая без ограничения по количеству поездок.

Оформить безденежный билет можно уже сегодня в кассах дальнего следования на основании сведений о документе, удостоверяющем личность пассажира, и при предъявлении документа, подтверждающего право на льготу (удостоверение участника Великой Отечественной войны; удостоверение инвалида Великой Отечественной войны либо удостоверение о награждении медалью «За оборону Ленинграда»).

Для иностранных граждан оформление проездных документов производится по предъявлении удостоверения, выданного соответствующими органами бывшего СССР по форме, действовавшей на 1 января 1992 года.

Сборы за оформление (резервирование, переоформление, восстановление, возврат) проездных документов взиматься не будут. Также с участников и инвалидов ВОВ и их сопровождающего лица не будет взиматься плата за сервисные услуги (в том числе постельные принадлежности и питание).

Для организации встречи, посадки и высадки ветеранов ВОВ и оказания им помощи будут задействованы работники всех причастных подразделений ОАО «РЖД».