Офицерам выдали защищенные мобильники

22 Февраля 2018 года, 18:37

РОССИЯ/ 22 февраля/ БИ-ПОРТ – Армейским командирам, допущенным к документам «особой важности», стали выдавать российские защищенные мобильные телефоны стоимостью 115 тысяч рублей.

В Министерстве обороны «Известиям» сообщили, в конце 2017 года офицеры ключевого командного звена общевойсковых армий и бригад получили защищенные телефоны М-663С «Атлас», изготовленные ФГУП «Научно-технический центр «Атлас». У этих телефонов отечественная аппаратная часть и операционная система.

М-633С — развитие коммерческой модели GSM-телефона SMP-АТЛАС/2. В военном исполнении они стали более защищенными от физического воздействия. У телефонов металлопластиковый корпус, сапфировое стекло, противоударная прорезиненная накладка, цветной дисплей и MP3-плеер, вес 130 г. Он должен работать при температурах от -20 до +50 градусов. После получасового погружения на метровую глубину он продолжит принимать звонки.

Устройства оснащены аппаратной криптографической защитой речевой информации, в которых есть специальный блок, шифрующий сигнал. Телефон работает в обычных сетях GSM с SIM-картами «Мегафона», так как только у этого оператора есть лицензия НТЦ «Атлас» на шифрованную связь. При дистанционной активации режима пропажи через сотовую сеть телефон обеспечивает экстренное стирание ключей шифрования.

Новая модель телефона выпускается ограниченной партией, всего около ста штук в год, каждый экземпляр собирается вручную. Лимит средств на переговоры — 24 млн рублей в год.

Фото: ТАСС/Виктор Драчев